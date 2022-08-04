إجتماع طارئ لإدارة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا اليوم برئاسة محمود الخطيب لبحث الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول.

ودعا الخطيب مجلس ادارة النادي لاجتماع طارىء لبحث ما حدث من طاقم تحكيم مباراة فاركو. والغاء هدف صحيح والتغاضي عن طرد لاعبين من فاركو.

صفقات التعاقد مع بيرسي تاو ولويس ميكيسوني

قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، خلال حلقة اليوم من برنامج البلدوزر إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لم يتدخل في صفقات التعاقد مع بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وقال مجدي عبدالغني : "محمود الخطيب نجم وأسطورة كبيرة وله خبرات فنية كبيرة وأكيد هو ملوش دخل في التعاقد مع بيرسي تاو وميكيسوني".

وأشاف : "محمود الخطيب من المؤكد ترك ذلك الملف إلى موسيماني وزوجته وهم حصلوا على سمسرة وشوفوا مين كمان خد سمسرة".