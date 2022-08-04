موسيماني وزوجته حصلوا على سمسرة .. مجدي عبد الغني يفتح النار على صفقة «بيرسي تاو ولويس ميكيسوني»

الشارقة - اميمة ياسر - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، خلال حلقة اليوم من برنامج البلدوزر إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لم يتدخل في صفقات التعاقد مع بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وقال مجدي عبدالغني : "محمود الخطيب نجم وأسطورة كبيرة وله خبرات فنية كبيرة وأكيد هو ملوش دخل في التعاقد مع بيرسي تاو وميكيسوني".

وأشاف : "محمود الخطيب من المؤكد ترك ذلك الملف إلى موسيماني وزوجته وهم حصلوا على سمسرة وشوفوا مين كمان خد سمسرة".

الأهلي يتعادل مع فاركو

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفاركو، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز.