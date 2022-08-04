مباراة فاركو .. ميدو : على مسؤوليتي الشخصية الأهلي تعرض للظلم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو"، أن هدف الأهلي في مرمى فاركو الملغي صحيح وحكم المباراة أخطأ في قرار إلغاءه.

وقال ميدو في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " على مسؤوليتي الشخصية، هدف بيرسي تاو الملغي في فاركو صحيح، الأهلي تعرض لظلم كبير خلال مباراة اليوم".

وتابع: "مع كامل احترامي لحكام مباراة اليوم بين الأهلي وفاركو، إلا أن حكم تقنية الفيديو لديه قصور في فهم قانون اللعبة".

وأتم: "الله يكون في عون مارك كلاتنبرج، سيواجه صعوبات عديدة بسبب مستوى التحكيم المصري حاليا".