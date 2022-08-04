شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: محمد صبحي مستمر مع الفريق ولم نتلق عرضا من الأهلي لشرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف حنفي، المدرب العام لفريق فاركو، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق مستمر مع فاركو في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض من النادي الأهلي لشراء عقده في الموسم المقبل.

وقال عاطف حنفي المدرب العام لفريق فاركو في تصريحات تليفزيونية: "محمد صبحي يرغب في الاستمرار مع فاركو في الموسم المقبل لأنه الحارس الأول في الفريق ويلعب لمنتخب مصر أيضاً، فلماذا يرحل عن الفريق". وأضاف: "فاركو صاحب القرار في عودة محمد صبحي للزمالك من عدمه في الموسم المقبل".

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.