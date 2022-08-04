شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الزمالك بطل الدوري بنسبة 80% وقدم أفضل مبارياته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن فريق كرة القدم بنادي الزمالك بطلًا للدوري المصري الممتاز بنسبة 80%، بعد تعادل الأهلي أمام فاركو.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "الزمالك قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام بيرميدز على المستوى التكتيكي، ويحسب لفيريرا الحفاظ على المستوى البدني للاعبين وظهورهم بهذه الجاهزية في المباريات، فعلى سبيل المثال، أحمد سيد زيزو شارك في العديد من المباريات مع الزمالك في جميع البطولات ومع المنتخب الوطني في معظم مبارياته، ومع ذلك اللاعب يقدم أداء بدني رائع وهو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري".

وأضاف معوض: "ليس من العيب أن يوجه الأهلي الشكر لسواريز في الوقت الحالي، كل الأندية العالمية تُخفق في اختيارات المدربين، والأمر بسيط للغاية".

وواصل معوض: "موسيماني من أكثر المدربين الموفقين في تاريخ الأهلي، وقدم مباريات رائعة أمام منافسين كبار، وهذا ما يفتقده سواريز بالمباريات الأخيرة، سواريز يفتقد التوفيق وكان من الممكن أن يفوز على المقاولون وفاركو لو حالفه التوفيق".

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري. بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.