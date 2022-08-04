شكرا لقرائتكم خبر عن جميع أهداف منتخب الشباب فى بطولة كأس العرب قبل النهائي المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستعرض أهداف منتخب مصر للشباب مواليد 2003 في بطولة كاس العرب بداية من دور المجموعات حتى الوصول للنهائي.

وبدأ منتخب مصر بدأ مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، والتي تمكن من الفوز بصدارتها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي اصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.

أما في الدور نصف النهائي، نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي.