شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: تعادل الأهلي وفاركو سهّل مهمة الزمالك للفوز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فاركو صعّب من مهمته في المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم مع الغريم التقليدي نادي الزمالك". وتابع كمونة: "فريق الزمالك الأقرب للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب الأهلي بنسبة 60%".

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.