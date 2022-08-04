شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة فيريرا اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الجونة في المحطة القادمة للدوري حيث اقترب الفارس الأبيض من حصد لقب بطولة الدوري العام للموسم الثاني، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره بيراميدز في الجولة 28، ليرفع رصيده إلى النقطة 66، ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 80 لحصد اللقب، أى يتبقى له 14 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء غداً الجمعة باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والجونة

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجلها إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.

غيابات الزمالك أمام الجونة

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة غداً الجمعة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.