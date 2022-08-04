شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلق الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري. وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة 28 كالتالي: