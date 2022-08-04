شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 4 /8 /2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس 4 /8 /2022، 3 مباريات قوية في افتتاح الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقي إيسترن كومباني مع إنبي، وسموحة مع سيراميكا، والمصري البورسعيدى مع طلائع الجيش.

موعد مباراة إيسترن كومبانى وإنبي

في السادسة والنصف مساء، يلتقي فريق إيسترن كومبانى مع فريق إنبي على استاد بتروسبورت، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق إيسترن كومباني فوزا مهما على سيراميكا بهدف نظيف فى الجولة السابقة، فيما تعادل إنبي مع المصري البورسعيدي بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

في المقابل، يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35.

موعد مباراة سموحة وسيراميكا

وفي السادسة والنصف مساء، يستضيف فريق سموحة نظيره سيراميكا على استاد الإسكندرية، فى مباراة مثيرة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط سيراميكا أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق سموحة المركز اليادس فى ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 36 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بعدما خاض 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

موعد مباراة المصرى وطلائع الجيش

وفي التاسعة مساء، يصطدم فريق المصرى البورسعيدى بفريق طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعادل المصري مع إنبي بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما حقق طلائع الجيش الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل النادي المصري المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، حيث خاض الفريق البورسعيدي 28 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

في المقابل، يحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.