شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: لا بد أن يحذر الزمالك من فقدان النقاط فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض أمير عزمي مجاهد، نجم الكرة المصرية السابق، الحديث عن تتويج الزمالك رسميًا بالدوري بعد تعادل الأهلي أمام فاركو.

وتابع أميرعزمي مجاهد خلال وجوده ضيفًا لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "الزمالك لم يحسم الدوري بعد حتى بعد تعثر الأهلي أمام فاركو، لا أستطيع أن أبارك للزمالك على لقب الدوري إلا مع صافرة الحكم في آخر جولة في المسابقة".

وأوضح: "لا بد أن يكون الزمالك حذرت من فقدان النقاط في الفترة المقبلة، يمكننا وصف ما يحدث بأن الزمالك يقترب من التتويج بالدوري".

وأكمل أمير عزمي مجاهد: "سواريز معذور ولا يمكن الحكم عليه لأنه جاء في وسط الموسم ولم يحصل على فترة كافية لدراسة فريقه والفرق المنافسة، والبداية كانت صعبة عليه، وأرفض مقارنته بوصول فيريرا إلى الزمالك، لأن الأخير حصل على مدة أكبر للعمل مع فريقه".

وأتم مجاهد: "لا يوجد وقت لدى سواريز لتصحيح أخطاء لاعبي الأهلي، ونسبة نجاحه مع الأهلي قليلة جدًا منذ التعاقد معه، لأنه لا يمتلك خبرات التعامل مع اللاعب المصري، والوقت ضيق جدًا بين كل مباراة والأخرى، ولا أعتقد أن الوقت يُتيح له فرصة لتنفيذ جمل تكتيكية، ضيق وقت المباريات ينقذ سواريز من التقييم السيئ".

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.