شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تحاصر سيراميكا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاصر الغيابات فريق سيراميكا قبل مواجهة سموحة المقرر لها اليوم الخميس في السادسة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويغيب عن فريق سيراميكا كل من صالح جمعة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الأمر الذى يسبب أزمة لـ أحمد سامى المدير الفني، خصوصا أن الأخير اعتمد على اللاعب بصفة مستمرة في الفترة الأخيرة، وبات من العناصر الأساسية لفريقه.

كما يفتقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا عنصرين مهمين في الخط الأمامى هما مصطفى ميسي وكوامي بونسو لتراكم الإنذارات، وكذلك الحارسين محمد كوكو للإصابة وحمزة معوض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي.

وعاد محمد حسن لقائمة سيراميكا بعد غياب طويل بسبب الإصابة وضمت القائمة كلا من، حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري، خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.

وضمت خط الوسط كلا من: محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي - مصطفى بهاء - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمود نبيل - إيفانز منساه، وخط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعد الفوز في 7 لقاءات والتعادل في 12 مباراة والخسارة في 9 مواجهات وسجل لاعبو سيراميكا 31 هدفا واستقبلت شباكهم 32.