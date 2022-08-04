شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أنجولا اليوم فى افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مساء أمس الأربعاء قرعة بطولة أفريقيا للشباب تحت 18 عاما، المقرر إقامة في مدغشقر بمشاركة المنتخب المصري.

وتستضيف مدغشقر بطولة أفريقيا للشباب في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس بمشاركة المنتخب المصري الذي يترأس بعثته حمدي مناع عضو مجلس إدارة اتحاد السلة.

وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع كل من مالي وغينيا وأنجولا ورواندا، بينما ضمت المجموعة الأولى كلًا من مدغشقر والسنغال والجزائر وبنين.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة أنجولا في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: المدير الفني عمرو أبو الخير - إسلام كيلاني مدرب - محمد أبو فريخة مدرب - ياسر مبارك مدرب عام - إسلام جمعة طبيب - علاء مطاوع إحصائي - وليد الخراط إداري

وجاءت قائمة المنتخب المصري المسافر إلى مدغشقر فجر يوم الثلاثاء كالتالي: سيف الدين هنداوي - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمي حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقي - كريم الجيزاوي - ياسين عبد الوهاب - محمد هندي - إبراهيم زهران - محمد خيرى - علي وحيد.