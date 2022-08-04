شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لمنتخب الشباب: يهمنا الأداء ونتمنى تكون نتيجة مواجهة السعودية في صالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، إن ما يهمنا هو الأداء، وهو اللى بيجيب المكسب، ونتمنى أن نقدم أداءا طيبا في المباراة القادمة، وإن شاء الله نجيب نتيجة كويسة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: المنتخب السعودى، منتخب محترم جدا، وهو الذى فاز بالبطولة على أرضنا السنة الماضية.

وتابع: نتوقع أن يتصاعد الأداء من مباراة على مباراة، ونتمنى أن ربنا يكملها على خير بأداء يرضى الجميع، وأن شاء الله النتيجة تكون فى صالحنا والمنتخب السعودى عنده لاعبين يشاركون في المنتخب الأولمبى بشكل أساسى، ومع أنديتهم واحنا، واجهنا هؤلاء اللاعبين في بطولة العام الماضى والمباراة العام الماضى كانت قوية، ونتمنى أن يكون في توفيق في المباراة أن شاء الله.