شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عزام يتوج بذهبية بطولة أغادير الدولية لتنس الطاولة تحت 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد عزام لاعب منتخب تنس الطاولة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة أغادير الدولية لتنس الطاولة تحت 19 سنة التى تقام بالمغرب. وجاء تتويج اللاعب المصرى بعد الفوز على السلوفاكى آدم كلاچبر بنتيجة 3/1 فى نهائي البطولة. وتأهل عزام إلى النهائي بعد تغلبه على البلجيكي توم كلوسيت بنتيجة 3/2 بنصف نهائي البطولة.

وتوج ياسين جابر، لاعب المنتخب، بلقب البطولة على مستوى الناشئين تحت 17 سنة، بعد فوزه على مواطنه ياسين وائل بنتيجة 3/1 بنهائي المنافسات.