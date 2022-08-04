شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري بعد انتهاء الجولة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك، يتصدر جدول هدافى ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء مباراة واحدة من الجولة الـ28 من عمر البطولة، بين الأهلي وفاركو.

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

1 ) أحمد سيد "زيزو".. 14 هدفا

2 ) مروان حمدى.. 12 هدفا

3 ) مابولولو.. 12 هدفا

4 ) جون إيبوكا.. 11 هدفا