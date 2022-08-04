شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: مباراة فاركو أمام الأهلي صعبة ولعبنا من أجل الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامى صبرى، لاعب فريق فاركو، أن مباراة الفريق أمام الأهلى كانت صعبة، خاصة أن الأهلى الأقوى هجوما فى بطولة الدورى بالأرقام، فى المقابل فاركو الأقوى دفاعا.

وأضاف صبرى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن فاركو كان يلعب من أجل الفوز والنقاط الثلاثة، خاصة أن هذه البطولة تعد أصعب دورى يمر علينا كلاعبين منذ فترة كبيرة. واختتم اللاعب أن فريق فاركو لا بد أن يأخذ من كل مباراة شيئا سواء الثلاث نقاط أو نقطة واحدة.

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.