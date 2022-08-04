شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يفاضل بين جاد والبلعوطى لحراسة مرمى إنبى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بين محمود جاد وعبد العزيز البلعوطى لحراسة مرمى الفريق البترولى أمام إيسترن كومبانى، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعافى الحارس الدولى محمود جاد من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بكسر في إصبع اليد، وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق البترولى، ويتبقى قرار مشاركته في مباراة إيسترن كومبانى بيد فييرا المدير الفني للفريق.

وتعادل إنبي مع نظيره المصرى البورسعيدي بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، وافتتح التسجيل للفريق البورسعيدى النيجيري أوستين أموتو في الدقيقة الثالثة بضربة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى، حارس إنبى، بينما تعادل للفريق البترولى النيجيري جون إيبوكا، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية سكنت شباك عصام ثروت، حارس الفريق البورسعيدى.

وأهدر على فوزى ركلة جزاء لإنبى فى الدقيقة 16، بينما منعت العارضة أموتو من إضافة الهدف الثانى للفريق البورسعيدي لينتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1،ويحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35.