شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: التعادل أمام الأهلي "نجاح".. ونعانى على المستوى الهجومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، أن التعادل أمام الأهلي بمثابة نجاح كبير للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وقال حنفي في تصريحات تليفزيونية: "الخروج بنقطة أمام منافس كبير مثل الأهلي هو إنجاز بالنسبة لنا، وراضٍ عن أداء الفريق".

وتابع: "نعانى من مشكلة في الشق الهجومي بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق". وأتم: "اضطررنا الاستعانة باللاعبين الشباب بجانب أحمد شريف في الشق الهجومي من أجل تعويض الغيابات التي ضربت الفريق".

يذكر أن فاركو عانى منذ بداية الموسم من غيابات مؤثرة على المستوى الهجومي، خاصة بعد إصابة الثنائي عمرو جمال، والسوداني سيف تيري، بقطع في الرباط الصليبي.

وتعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.