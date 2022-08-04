شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة فى فاركو: لنا ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف حفني، مدير الكرة بنادى فاركو، أن هناك حالة من الاستياء الشديد لدى إدارة ناديه لعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق بالشوط الأول من مباراته التي انتهت منذ قليل أمام النادي الأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال عاطف حفني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هناك حالة استياء عارمة في فاركو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لنا في مباراة الأهلي كانت كفيلة بترجيح كفة الفريق خلال هذا اللقاء، والذى كان يطمح فيه المدير الفنى واللاعبون لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه الجميع خاصة فى الشوط الأول"،

وانتهت مباراة الأهلي وفاركو باستاد السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليصل فاركو للنقطة 36 يحتل بها المركز الثامن بجدول الدوري.