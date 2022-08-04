شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد روجيرو ميكالي: سينجح مع منتخب مصر الأولمبى ويلعب كرة هجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أوداير هلمان، المدرب المساعد السابق لمنتخب البرازيل الأوليمبي، المتوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2016 خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "عملت مع ميكالي في منتخب البرازيل، وهو مدرب رائع وعظيم وعملنا في ظروف صعبة، وسيكون إضافة للمنتخب المصري".

وأضاف: "ميكالي مدرب كبير ويمكنه التكيف على العديد من الأساليب التكتيكية، ولديه خبرات كبيرة ويتطلع لمعرفة شخصيات اللاعبين". وتابع: "ميكالي مدرب برازيلي، والمدرسة البرازيلية تتميز بالأسلوب الهجومي والسيطرة على المبارايات".

من ناحية أخرى، كشف مصدر باتحاد الكرة أن البرازيلي روجيرو ميكالي ضمن المرشحين لمنصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، مشيرا إلى أن مجلس الجبلاية ينتظر رد المدير الفنى على العرض المقدم إليه.

وقال المصدر إنه فى حال التعاقد مع روجيرو ميكالى سيصطحب معه مساعدين اثنين بجانب مخطط أحمال، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة ينتظر رد المدرب البرازيلى.