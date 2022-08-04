شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: قرارات التحكيم غير منطقية فى آخر مباراتين.. وأتحمل المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، قرارات التحكيم في آخر مباراتين لفريقه ضد المقاولون العرب وفاركو فى الدوري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فاركو: "فى مباراة المقاولون كان لنا ضربة جزاء أثناء تنفيذها دخل مدافع الخصم المنطقة أثناء التسديد وأمر الحكم باستمرار اللعب، كما كان هناك طردان للمنافس، وفي مباراة فاركو تم إلغاء هدف مثل المباراة السابقة أيضا، وتعرض حسام حسن لعرقلة في الدقيقة 86 ولم تتوقف الكرة ليشاهد الحكم الكرة، التباين في قرارات التحكيم غير منطقى".

وأوضح سواريز: "أتحمل المسئولية بشكل كامل، أريد المشاركة في تحسين الكرة المصرية بشكل عام، الدوري المصري به مواهب مميزة ولكن ينقصه التنظيم لتتطور الكرة المصرية".

وفيما يخص المنافسة على لقب الدوري علق سواريز: "طالما حسابيا ما زال بإمكاننا التتويج باللقب سنعمل على ذلك، حتى مع صعوبة الأمر، أما مسألة إشراك لاعبين جدد فيجب أن أشرك اللاعب الكفء، فلن أضع لاعبا من الناشئين أو صغيرا في السن إلا بعد أن يثبت أنه قادر على تمثيل الأهلي خلال المران".

وواصل: "دفعت بزياد طارق وأفشة أمام فاركو، وكان من المفترض ألا أدفع بمعلول ويتم إراحته ولكن محمود وحيد اشتكى قبل المباراة من إصابة، المفترض أن أقوم بإراحة بعض اللاعبين مثل معلول وحسام حسن لأنهم يعانون من ضغط كبير.. شعرت أثناء المباراة أن حسام حسن ليس بكامل قوته، ولكن للأسف لا يوجد بديل هجومي".

وشدد سواريز: "نمر بفترة ليست مناسبة لاسم النادي، ولكن اللاعبين يقاتلون ويحاولون تغيير النتيجة، وبيرسي تاو أخبرني أنه ليس بكامل قوته البدنية، وأقدر ذلك، ولكن رغم ذلك خاطرت وأشركته لبعض الوقت خلال الشوط الثاني".