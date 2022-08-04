خاص.. أول تحرك من الخطيب بعد الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارة الفريق الأحمر، لاجتماع طارئ، اليوم الخميس، لمناقشة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام فاركو.

وتعادل الأهلي سلبياً مع نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وعلم الخليج 365، أن الخطيب رئيس الأهلي، دعا مجلس إدارة الفريق لاجتماع طارئ، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو بالدوري.

ويدرس مجلس الأهلي خلال اجتماعه الطارئ، كافة الجوانب الممكنة بعد الأخطاء التحكيمية التي عانى منها الفريق خلال مباراة فاركو.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لبيرسي تاو مهاجم الأهلي، في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بداعي تسلل على اللاعب الجنوب أفريقي.