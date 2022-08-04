خبراء تحكيم: إلغاء هدف الأهلي أمام فاركو قرار خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث أكثر من خبير تحكيمي على لقطة إلغاء هدف للنادي الأهلي أمام فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري we المصري.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لبيرسي تاو مهاجم الأهلي، في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بداعي تسلل على اللاعب الجنوب أفريقي.

وقال سمير عثمان الخبير التحكيمي عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "مساعد الحكم كان يقف في مكان ممتاز أثناء كرة هدف الأهلي الملغي، مدافع فاركو كان يبعد بـ15.48 متر عن المرمى، وبيرسي تاو كان يبعد بـ15.50 متر، وهذا يعني أنه لا يوجد تسلل وهدف الأهلي صحيح وقرار الحكم المساعد صحيح".

وأضاف: "حكم الفار يضع أخر نقطة على اللاعب ولا يضع الخطوط، والخطوط كانت موضوعة بشكل خاطئ، وهذه الكرة ليست جدلية في وجهة نظري، ومن رأيي أنه لا يوجد تعمد من حكم الفار ولكن هناك سوء توفيق وعدم تركيز من حكم الفار في وضع النقطة على اللاعب وفي النهاية هو بشر".

وتابع: "لا يوجد ركلة جزاء لصالح فاركو على الرغم من لمس الكرة ليد أيمن أشرف، لأن يده داخل جسده، وقرار الحكم بإشهار بطاقة صفراء على لاعب فاركو بعد تدخله على محمد هاني قرار صحيح".

وتابع: "كان هناك ركلة جزاء لصالح فاركو لم يتم احتسابها، لوجود شد من ياسر إبراهيم للاعب فاركو، ثم وجود لمسة يد على أيمن أشرف بعد ذلك، ولا أعرف سبب عدم استدعاء حكم الفار لحكم الساحة".

واختتم عثمان: "لاعب فاركو الذي حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول، كان يستحق بطاقة صفراء ثانية بعد تدخله على علي معلول، ويستحق الطرد، والطرد المباشر الذي تعرض له لاعب فاركو بعد تدخله على لاعب الأهلي قرار صحيح".

ومن جانبه، قال الخبير التحكيمي رضا البلتاجي ببرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة أيمن أشرف ليست ركلة جزاء واتفق مع حكم المباراة فالذراع كانت في حيز جسم اللاعب ولم يكن هناك تعمدًا".

وعن هدف الأهلي الملغي: "من وجهة نظري الهدف الذي سجله الأهلي صحيحًا وفقا للزاوية المعروضة المدافع قدميه الاثنين داخل منطقة الجزاء".

ومن جانبه، قال ناصر عباس الخبير التحكيمي عبر قناة الأهلي: "لحظة استلام بيرسي تاو لكرة الهدف كان في موقف سليم، وتم رسم خط الأوفسايد بشكل خاطئ".

وأضاف: "كينجسلي سوكاري لاعب فاركو كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخل قوي ضد محمد عبدالمنعم واستخدام القوة الزائدة".

واختلف ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، مع السابقين حول صحة هدف الأهلي الملغي: "إلغاء هدف بيرسي تاو أمام فاركو قرار صحيح بسبب التسلل، ومحمود عاشور من الحكام المميزين على تقنية الفيديو وله خبرات طويلة، واعترف أن اللقطة صعبة ومعقدة للغاية ولكن كان قرار صحيح من تقنية الفيديو".

وعن حالة الطرد، اختتم عبدالرؤوف: "كنت أتمنى أن أحمد الغندور يأخذ القرار ولا يلجأ للفار لأن الحالة واضحة والتدخل كان عنيف على لاعب الأهلي".