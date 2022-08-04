مدرب البرازيل الأوليمبي السابق: ميكالي يمتلك خبرات كبيرة.. وأثق في نجاحه مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أشاد أوداير هيلمان المدرب المساعد السابق للمنتخب الأوليمبي البرازيلي باختيار اتحاد الكرة المصري لروجيرو ميكالي لتدريب المنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة.

وصرح كايو زيلير وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي لمصراوي بإن الاتفاق بين المدرب واتحاد الكرة سوف يتم في القاهرة من أجل تولى تدريب المنتخب المصري الأولمبي.

وكان هيلمان عمل مساعدًا لميكالي في المنتخب البرازيلي الأولمبي، وحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد دي جانيرو 2016.

وقال أوداير هيلمان في تصريحات لقناة "الحياة": "ميكالي مدرب كبير وعظيم، أرى أنه إضافة قوية للمنتخب الأوليمبي المصري وأهنئ مصر على هذا الاختيار".

وأضاف: "ميكالي يستطيع التكيف تحت أي ظروف وعمل مع أندية برازيلية ويمتلك خبرات كبيرة ويستطيع تشكيل فريقا كبيرا للمنتخب المصري الأوليمبي للمنافسة على البطولات".

وأكمل: "هو مدرب يحب الكرة الهجومية كعادة البرازيليين، ويمتلك القدرة على بناء فريق هجومي ولكن في الوقت نفسه يهتم بالجوانب الدفاعية فهذه هي كرة القدم".

وتابع: "أثق في ميكالي لأنه يمتلك من الخبرات الكافية للنجاح مع المنتخب الأوليمبي، بالتأكيد ليس لديه وقت كافٍ والأمر صعب ولكني أعرف جيدًا بقدرته على التأقلم سريعًا".