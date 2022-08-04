مدرب فاركو: من دواعي سروري مواجهة الأهلي.. والطرد صعب علينا اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق فاركو، ألميدا إنه لمن دواعه سروره أن يواجه فريق مثل الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

وأضاف ألميدا خلال كلمته بالمؤتمر الصحي بعد المباراة :"واجهنا فريقًا كبيرًا ومنظم بشكل جيد للغاية ويملك تمركز فني وخططي جيد للغاية وكنا نعلم صعوبة المباراة، وكانت قوية للغاية أمام لاعبين كبار مثل أيمن أشرف وميكيسوني وحسام حسن الذي بحث كثيرًا خلف المدافعين".

وتابع المدرب البرتغالي:"الأهلي حاول الاختراق عبر الأجنحة والعمق وحاول لاعبيه في التمركزا الهجومية وبين الخطوط والفريق الأحمر حاول بكل الطرق ومباراة اليوم كانت خططية على أعلى مستوى ولم نترك مساحة للأهلي وحاولنا الضغط عليهم وسنحت لنا بعض الفرص للتسجيل وفي الشوط الثاني المباراة كانت أصعب".

وأتم ألميدا تصريحاته بقوله:"المباراة أصبحت صعبة علينا بعد حالة الطرد التي تعرض لها لاعب فريق خاصة وأننا نواجه أعلى جودة من لاعبي الأهلي وسعيد للغاية بأداء لاعي فريق ودائما نحن مستعدون للمباريات قبل خوضضها بشكل جيد للغاية ففاركو في موسمه الأول بالدوري الممتاز ولذلك نحن سعداء وتحكمنا في مجريات اللعب أمام الزمالك وبيراميدز وقمنا بنفس المجهود أمام الأهلي وهذا يعني العديد من العمل الشاق من منظومة فاركو".