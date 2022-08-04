سواريش: أتحمل المسؤولية.. وقرارات التحكيم غير منطقية.. ولن أشرك إلا اللاعب الكفء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، قرارات التحكيم خلال مباراتي المقاولون العرب وفاركو الدوري.

وتعادل الأهلي أمام المقاولون سلبيا دون أهداف، قبل أن تتكرر النتيجة ذاتها أمام فاركو مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وأوضح سواريش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة فاركو: "المباراة الماضية كان لنا ضربة جزاء أثناء تنفيذها دخل مدافع الخصم المنطقة أثناء التسديد وأمر الحكم باستمرار اللعب، وكان هناك طردين للمنافس، واليوم تم إلغاء هدف مثل المباراة السابقة أيضا، وتعرض حسام حسن لعرقلة في الدقيقة 86 ولم تتوقف الكرة ليشاهد الحكم الكرة، التباين في قرارات التحكيم غير منطقي".

ودافع سواريش عن لاعبيه: "أنا هنا للدفاع عن اللاعبين، أعرف أن الاحترام لم يعد بالشكل المثالي للنادي الأهلي، لكن أنا أتحمل المسؤولية بشكل كامل، أريد المشاركة في تحسين الكرة المصرية بشكل عام، الدوري المصري به مواهب مميزة ولكن ينقصه التنظيم لتتطور الكرة المصرية".

وعن فرص المنافسة على اللقب: "طالما حسابيا مازال بإمكاننا التتويج باللقب سنعمل على ذلك، حتى مع صعوبة الأمر، أما مسألة إشراك لاعبين جدد، فيجب أن أشرك اللاعب الكفء، فلن أضع لاعب من الناشئين أو صغير في السن إلا بعد أن يثبت أنه قادر على تمثيل النادي الأهلي خلال المران"

وأكمل: "دفعت بزياد وأفشة أمام فاركو، وكان مفترض ألا أدفع بمعلول ويتم إراحته ولكن محمود وحيد شكا قبل المباراة من إصابة، المفترض أن أقوم بإراحة بعض اللاعبين مثل معلول وحسام حسن لأنهم يعانون من ضغط كبير.. شعرت أثناء المباراة أن حسام حسن ليس بكامل قوته، ولكن للأسف لا يوجد بديل هجومي".

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر برصيد 66 نقطة.

ووجه سواريش رسالته للاعبين: "نمر بفترة ليس مناسبة لاسم النادي، ولكنكم تقاتلون وتحاولون تغيير النتيجة"

وأضاف: "بيرسي تاو أخبرني أنه ليس بكامل قوته البدنية، وأقدر ذلك، ولكن رغم ذلك خاطرت وأشركته لبعض الوقت خلال الشوط الثاني".

واختتم: "المنافس سيستفيد بالطبع من تعادلنا وسيكون له تأثير على ثقتنا خاصة مع وجود عدد كبير من الإصابات".