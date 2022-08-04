مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة علي معلول عقب نهاية مباراة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، اشتكى من ألم في العضلة الضامة عقب مباراة فاركو.

وتعادل الأهلي سلبياً مع فاركو، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "علي معلول تعرض لإصابة في نهاية مباراة فاركو".

وأوضح: "اشتكى الظهير الأيسر للنادي الأهلي لطبيب الفريق الذي ذهب له مباشرة عقب نهاية مباراة فاركو، من شعوره بألم في العضلة الضامة".

واختتم المصدر تصريحاته: "طبيب الأهلي سيقيم حالة معلول وسيرى إذا كانت حالته تستدعي إجراء أشعة اليوم".