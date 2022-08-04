بعد تعثر الأهلي أمام فاركو.. كم نقطة يحتاجها الزمالك لحصد لقب الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

بات نادي الزمالك قريبًا من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز بعد تعثر غريمه التقليدي الأهلي أمام فاركو في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فاركو خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وابتعد بذلك المارد الأحمر عن المنافسة على صدارة الدوري بعدما توقف رصيده عند 56 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب من 27 جولة.

ويتطلع الزمالك لحصد لقب الدوري للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد الفوز الكاسح الذي حققه على بيراميدز في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

ووصل الزمالك إلى الانتصار السابع على التوالي في الدوري المصري، ليعزز مكانته في الصدارة برصيد 66 نقطة، ويليه بيراميدز وصيفًا بـ59 نقطة.

ويتبقى للفارس الأبيض 6 مباريات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.

ويحتاج الزمالك في مواجهاته المتبقية إلى 12 نقطة (أي الفوز في 4 مباريات) من أجل حسم لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي.

وفي حال فوز الزمالك على الجونة والمقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، سيرفع رصيده إلى 78 نقطة وهو عدد النقاط الذي لن يصل إليه الأهلي وبيراميدز حتى إذا فاز الثنائي بجميع مبارياتهما المتبقية.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري:

الجولة 29 - الجونة والزمالك 5 أغسطس

الجولة 30 - الزمالك ومصر المقاصة 9 أغسطس

الجولة 31 - فاركو والزمالك 19 أغسطس

الجولة 32 - الزمالك والاتحاد 23 أغسطس

الجولة 33 - المصري والزمالك 26 أغسطس

الجولة 34 - الزمالك وإيسترن كومباني 29 أغسطس