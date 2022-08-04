من ملعب السلام.. فيتوريا يتابع مباراة الأهلي وفاركو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التواجد في استاد (الأهلي we السلام) لمتابعة مباراة الأهلي وفاركو المقامة حاليا بين الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري "2021-2022".

وحضر فيتوريا ومساعديه الأجانب في استاد (الأهلي we السلام) لمتابعة مستوى وأداء لاعبي الأهلي وفاركو.

ووصل فيتوريا للقاهرة، فجر اليوم الأربعاء، لبدء مهمته بشكل رسمي مع منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن أسماء مساعدي البرتغالي روي فيتوريا في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر والذي سيقود الفراعنة لمدة 4 سنوات.

ويضم الجهاز المعاون لفيتوريا كل من: أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)، والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال).

ومن المقرر أن ينضم مدرب مصري للجهاز الفني للمنتخب، ويفاضل فيتوريا بين أكثر من اسم لاختيار أحدهما.