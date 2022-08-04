الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
سموحة - سيراميكا 20:30
أيسترن كومباني - إنبي 20:30
المصري - طلائع الجيش 23:00
الدوري الأردني
السلط - معان 19:00
مغير السرحان - الجزيرة 21:30
الدوري الأوروبي
فنربخشة - سلوفاكو 21:00
مالمو - ديلانجي 21:00
أولمبياكوس - براتيسلافا 23:00
كأس الأرجنتين
روزاريو - كويلمس 23:10
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