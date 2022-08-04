اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سموحة - سيراميكا 20:30

أيسترن كومباني - إنبي 20:30

المصري - طلائع الجيش 23:00

الدوري الأردني

السلط - معان 19:00

مغير السرحان - الجزيرة 21:30

الدوري الأوروبي

فنربخشة - سلوفاكو 21:00

مالمو - ديلانجي 21:00

أولمبياكوس - براتيسلافا 23:00

كأس الأرجنتين

روزاريو - كويلمس 23:10

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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