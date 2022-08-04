الامارات | النصر يتعاقد مع الدولي الغامبي ديمبو داريو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر، أول من أمس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغامبي ديمبو داريو (23 عاماً)، قادماً من شاختور سوليجورسك البيلاروسي، في صفقة لم يكشف «العميد» عن تفاصيلها المالية.

وانضم ديمبو الحاصل في 2021 على لقب أفضل لاعب في الدوري البيلاروسي، إلى قائمة المحترفين الأجانب في «العميد»، والتي تضم إلى جانبه، كلاً من لاعب خط الوسط البرتغالي توزي، والجناحين، البرازيلي غاغا سيلفا ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز، والمدافع البرازيلي لوكاس ألفيس.

واستهل داريو مشواره الكروي في عام 2016 مع ريال دي بانجول الغامبي، قبل الانتقال في 2017 إلى صفوف آسيك نديامبور السنغالي، وبعدها في 2019 إلى شوكبي المقدوني الشمالي، وآخرها الانتقال في يناير 2021 إلى شاختيور سوليجورسك، المتوّج معه في الموسم ذاته بلقب الدوري البيلاروسي، بالإضافة إلى كأس السوبر. من ناحية أخرى، يعود فريق النصر في السادس من الشهر الجاري من معسكره الخارجي، الذي يقام في سلوفينيا منذ 15 يوليو الماضي، وخاض خلاله ست تجارب ودية.