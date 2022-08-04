الامارات | ثانية بطولات اللياقة البدنية تنطلق السبت في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية النسخة الثانية من بطولة اللياقة البدنية يوم السبت المقبل في الصالة الرياضية لنادي سيفين في دبي، والتي تقام بإشراف لجنة اللياقة البدنية وبرعاية وتنظيم شركة القدرة الرياضية شركة نيوترنت ونادي سيفين الرياضي الجهة المستضيفة.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة تتزامن مع خطة مجلس إدارة الاتحاد بنشر ثقافة ممارسة رياضة اللياقة البدنية من خلال إقامة البطولات، وأيضاً بهدف اختيار لاعبي منتخب الإمارات للياقة البدنية، تمهيداً للمشاركة في البطولات الدولية».

وأكد أن «النسخة الجديدة من البطولة تعد امتداداً للنسخة الأولى وستحظى بمشاركة أكبر من اللاعبين المواطنين ونتطلع إلى استكشاف مواهب رياضية جديدة».

وكانت النسخة الأولى شهدت تتويج اللاعب طارق الزرعوني بالمركز الأول، فيما حل أحمد الشحي بالمركز الثاني، وثالثاً سلطان السويدي.