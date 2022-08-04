الامارات | العين يواجه الفيحاء السعودي ودياً مساء اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق العين، مساء اليوم، تجربته الودية الرابعة خلال معسكره الخارجي، التي ستجمعه بفريق الفيحاء السعودي الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات السادسة بتوقيت النمسا على أحد الملاعب في مدينة جينبرغ، التي يقيم بها «الزعيم» المرحلة الثانية من المعسكر، بعد أن اختتم الأولى في ألمانيا نهاية الشهر الماضي.

وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة للفريق بعد أن خاض ثلاث مواجهات أمام فريق نادي هانكوفين هيلينغ وغرثر فورت من دوري الدرجة الرابعة الألماني على التوالي، وفاز فيهما العين على التوالي بهدف نظيف وهدفين مقابل هدف واحد، بينما سيطر التعادل السلبي على الودية الثالثة أمام أبها السعودي، وهي المباراة التي شهدت مشاركة الدوليين.