الامارات | منتخب الجودو يفتتح مشاركته في بطولة آسيا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح لاعب المنتخب الوطني للجودو جورام شغيلي، اليوم، مسيرة الفريق في بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة، والمقررة بمدينة نور سلطان في كازاخستان من الرابع إلى السابع من الشهر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 178 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، تتقدمها خمس منتخبات عربية (الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، واليمن).

ويلتقي شغيلي اليوم مع اللاعب يونغ مونغ في منافسات الوزن الخفيف (تحت 66 كيلوغراماً) في ضوء قرعة البطولة التي أجريت أمس بمدينة نور سلطان بحضور الجهاز الفني لمنتخبنا.

ووضعت القرعة لاعب المنتخب سعيد النقبي في مواجهة بطل كازاخستان ترودوبيف في وزن تحت 73 كيلوغراماً، فيما يلتقي لاعب المنتخب باشو نوجزاري مع الصيني بايندي في وزن تحت 81 كيلوغراماً. كما وضعت القرعة لاعبي المنتخب جريجوريان أرام في مواجهة الكوري هان جيوب (تحت 90 كيلوغراماً) وزافر كوسوف أمام الصيني تشانغ (تحت 100 كيلوغرام)، وماجو ماروف أمام الكوري يونغ جيج (فوق 100 كيلوغرام) بجانب الوزن المفتوح في ختام أيام البطولة.