الامارات | «يد الشارقة» تدشن مراحل الإعداد للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق رجال اليد في نادي الشارقة، أول من أمس، مراحل الإعداد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، في مرحلة أولى تشمل تدريبات على فترتين صباحية ومسائية على صالة النادي في منطقة السمنان.

ويدخل «الملك» مراحل إعداده وسط استقرارٍ فني لكل أعضائه، سواء الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري سفيان حيواني، أو على صعيد كامل نجوم الفريق، بمن فيهم الدولي التونسي مصباح الصانعي محترف الفريق، والجزائري زهير نايم، والمصري محمد فايز المقيدين في فئتي المقيم والمواليد.

ويطمح رجال الشارقة إلى الاستحواذ على جميع بطولات الموسم، بعد أن توج الفريق في الموسم الماضي، بلقب كأس السوبر، وبطولة الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة.

يذكر أن منافسات الموسم الجديد ستنطلق في 16 سبتمبر المقبل، ببطولة الكأس.

من ناحية أخرى، اعتمدت لجنة المسابقات برئاسة داوود المليح، أمس، اللائحة الفنية لبطولة كأس النخبة في نسختها الأولى التي ستقام خلال الفترة من السادس وحتى الـ20 من مايو المقبل، وتجمع بين أطرافها أبطال مسابقات كأس الإمارات، والدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة لموسم 2022-2023.

وأشارت اللائحة إلى أن حصول أي من الأندية على المركز الأول في أكثر من بطولة، يعطي حق المشاركة في «كأس النخبة» للنادي الحاصل على المركز الثاني في البطولة نفسها.