الامارات | منتخب الرجبي يشارك في بطولة آسيا للسباعيات بـ 13 لاعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه بعثة منتخب السيدات في رياضة الرجبي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمشاركة في بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، المقررة من السادس إلى الثامن من أغسطس الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة منتخبات، هي: الإمارات وإندونيسيا والهند وسنغافورة وجوام ومنغوليا ونيبال.

ويترأس بعثة المنتخب الأمين العام لاتحاد الرجبي محمد الزعابي، كما تضم فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة مشرفة المنتخب، والكينية فيلادلفيا أولاندو مدربة المنتخب ويوسف شاكر المدرب المساعد، وأعضاء الجهازين الفني والإداري و13 لاعبة.

وقال الزعابي إن البطولة تضم منتخبات لها باع كبير في اللعبة مثل منتخب إندونيسيا المستضيف وثالث بطولة العام الماضي، ومنتخب الهند الذي يضم عناصر شابة متميزة ولذلك سيكون التنافس قوياً بين المنتخبات المشاركة.

وأضاف: «منتخبنا يطمح في المنافسة على كأس البطولة، بعد أن تم إعداد الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية».

من جهتها، أكدت فوزية فريدون أن منتخب سيدات الإمارات يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع مثل هذه البطولات بعد أن سبق وحقق الفوز بذهبية بطولة كأس آسيا (تحت 20 عاماً) في طشقند ولقب بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي، وبرونزية البطولة العربية الثانية بتونس.