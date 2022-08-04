التعادل يحسم مباراة الأهلي وفاركو

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة الأهلي وفاركو، بالتعادل السلبي، بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

وأحرز تاو هدف في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من ميكيسوني من داخل منطقة الجزاء، ولكن يتم الغاء الهدف بسبب التسلل.

وحصل محمود عماد لاعب فاركو على طرد بعد نزوله بدقيقة وأحده من نزولة، بعد تدخل عنيف على محمد محمود.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ56 في المركز الثالث، بينما رفع فاركو رصيده للنقطة الـ36 في المركز الثامن