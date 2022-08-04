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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 3 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها تعادل الأهلي مع فاركو بدون أهداف.

تعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري، ليفشل الأهلي في زيارة شباك المنافسين للمباراة الثانية على التوالى بعد التعادل السلبي مع المقاولون العرب في المباراة الماضية.

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