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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 3 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها تعادل الأهلي مع فاركو بدون أهداف.
تعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري، ليفشل الأهلي في زيارة شباك المنافسين للمباراة الثانية على التوالى بعد التعادل السلبي مع المقاولون العرب في المباراة الماضية.
تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر و الجهاز المعاون في استاد السلام لحضور مباراة الأهلي و فاركو بالدوري المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .
ووصل البرتغالي فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام ، على أن يحضر باقي المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.
أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع تقى كامل جاد الله، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة يد سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل.
وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع تقى لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد سيدات، استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة بقوة على التتويج بالبطولات.
أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع ميرال أشرف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل.
وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع ميرال لتدعيم فريق كرة السلة سيدات، استعدادًا للموسم الجديد، لحصد البطولات مع الفريق.
أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد نهلة سامح، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العوضي أن نهلة سامح وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، مشيدًا بتميزها خلال الفترة الماضية مع «سيدات الطائرة».
يتابع الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيل حسين الشحات لاعب الفريق في قطر بعدما أجرى اللاعب جراحة في غضروف الركبة خلال الأيام الماضية.
وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قبل يومين نجاح العملية الجراحية التي أجراها حسين الشحات بمستشفى إسبيتار داخل المدينة الرياضية أسباير بقطر.