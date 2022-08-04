شكرا لقرائتكم خبر عن صالة أكتوبر الدولية تستضيف كأس السوبر المصرى لليد سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد أيام 10,11,12 سبتمبر المقبل لبطولة كأس السوبر المصرى للموسم المحلى 2022.2023. ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضاً موعداً لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تم تحديد 16 أبريل المقبل موعداً لسوبر المحترفين.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

وتم الإعلان عن انطلاق كأس مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، بينما يقام السوبر المصرى يوم 10 سبتمبر المقبل، والذى يسعى الاتحاد لإقامته فى الإمارات.