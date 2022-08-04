شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعالج أخطاء لاعبى بيراميدز قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على التحدث مع لاعبى فريقه ومعالجتهم من الناحية النفسية بعد الخسارة التي تعرضوا لها من الزمالك، بثلاثية نظيفة، مما أثر على صراع المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، والذى كان يأمل الفريق السماوى في حصده لأول مرة في تاريخه، خاصة أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقاب.

وتحدث تاكيس جونياس مع لاعبيه مطالبهم بعدم الوقوف كثيرًا أمام الخسارة من الزمالك بثلاثية، والعمل على مواصلة التركيز في المواجهات المقبلة، والعمل على تحقيق الفوز بها جميعًا دون النظر لنتائج الخصوم، وهو ما سيجعل شكل المنافسة يتغير في أي جولة من الجولات المقبلة، نظرًا لتقارب النقاط بين المنافسين.

كما عالج المدير الفني بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبى فريقه في مواجهة الفارس الأبيض، وذلك قبل الصدام مع المقاولون العرب في الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى، المقرر لها مساء السبت المقبل.

وشدد تاكيس على اللاعبين بضرورة عدم الاستسلام في المنافسة على الدوري، والعمل على استعادة الثقة في أنفسهم عن طريق تحقيق فوز كبير على المقاولون العرب، كما حذرهم من فقدان أي نقاط في المواجهات المتبقية أمام المقاولون وغزل المحلة، وسموحة، وفيوتشر، وسيراميكا، والجونة.

وبفوز الزمالك على بيراميدز رفع رصيده للنقطة 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 50 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.