شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طائرة الزمالك يهزم منتخب الشباب وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على حساب منتخب مصر للشباب بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على صالة حسن حلمي، في إطار استعدادات الفارس الأبيض للموسم الجديد.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي..

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وشهدت المباراة مشاركة زياد محمد وشريف الشرقاوي ومحمد عفيفي الثلاثي المنضم حديثا للقلعة البيضاء، كما شهدت المباراة مشاركة الرباعي المنضم من الزمالك لصفوف منتخب الشباب ياسين محمد وياسين أشرف وحازم رشاد وعبد الرحمن الشحات، وحرص علاء فهمي رئيس قطاع الطائرة علي حضور اللقاء.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من، شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.