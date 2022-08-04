شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3/ 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، الموافق 3/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس العرب، والونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر، وللمباراة الثانية بدون تسجيل.. الأهلي يتعادل مع فاركو بدون أهداف.

منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس العرب

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

للمباراة الثانية بدون تسجيل.. الأهلي يتعادل مع فاركو بدون أهداف

تعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يعلن التعاقد مع ميرال أشرف لتدعيم فريق السلة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع ميرال أشرف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل.

رمضان صبحى ينتظر العروض الخارجية لتحديد وجهته المقبلة

ينتظر رمضان صبحى لاعب بيراميدز، وصول العروض الرسمية من الأندية الخارجية التى أبدت رغبتها فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويأتى فى مقدمتها بعض أندية الدورى التركى.

مرتضى منصور: الزمالك قادر على التعاقد مع لاعبين من برشلونة وريال مدريد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الزمالك قادر على شراء أي لاعب حتى لو كان بيلعب في برشلونة أو ريال مدريد، وأن الخزينة سيكون بها أموال كثيرة الفترة المقبلة.

أحمد مرتضى يغادر القاهرة لإجراء جراحة بعد إصابته بجلطة

يغادر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، القاهرة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بجلطة وفقا لما صرح بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منذ قليل.

رئيس الاتحاد السكندري يعقد جلسة "لم الشمل" مع عماد النحاس غدا

يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى جلسة مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة غدا الخميس في الخامسة مساءً للم الشمل وفرض الاستقرار بعد الخلافات التى نشبت بين العمدة وجماهير سيد البلد خلال الأيام الماضية.

سموحة يختار 20 لاعبا استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا فى الدورى

أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصري الممتاز.

فيتوريا يحضر مباراة الأهلي و فاركو بالدوري

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر و الجهاز المعاون في استاد السلام لحضور مباراة الأهلي و فاركو بالدوري المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

روى رانا يعلن قائمة منتخب السلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم