شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على انتقال لاعب اليد أسامة الجزيرى للعربي الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن موافقة مجلس إدارة النادي على انتقال التونسي أسامة الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي إلى صفوف نادي العربي الكويتي.



وقال العوضي إن مجلس الإدارة وجه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها، وكان خلالها نموذجًا مميزًا للاعب المحترف، حيث وقع الجزيري على عقود الانتقال في حضور السيد علي آتش عضو مجلس إدارة نادي العربي الكويتي.

وحرص خالد العوضي على تقديم درع وعلم الأهلي إلى عضو مجلس إدارة نادي العربي الكويتي، مؤكدًا قوة العلاقات التي تجمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بالسيد عبد العزيز عاشور رئيس نادي العربي الكويتي الشقيق، والتعاون المثمر بين الجانبين.

كما قام مدير عام النشاط الرياضي بتقديم درع وعلم الأهلي إلى اللاعب أسامة الجزيري، تقديرًا لما قدمه خلال الفترة التي قضاها مع النادي، وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة مع نادي العربي الكويتي.

وبدوره حرص الجزيري على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، ولإدارة النشاط الرياضي، وكافة عناصر منظومة كرة اليد والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا على تقديره واعتزازه بالفترة التي قضاها مع فريق رجال كرة اليد بالنادي وما وجده من دعم ومساندة وأجواء طيبة للغاية ساعدته على النجاح.

وشدد اللاعب التونسي على اعتزازه الشديد بتمثيله للنادي الأهلي، مؤكدًا أنها محطة فارقة للغاية في مسيرته الاحترافية، وأنه مدين بالشكر والتقدير إلى جماهير النادي على مساندتها له، وتمنى التوفيق للأهلي في البطولات التي ينافس عليها خلال الفترة المقبلة.