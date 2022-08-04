شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، الموافق 3/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهامة، جاء أبرز 7 منها منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس العرب، والونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر، وللمباراة الثانية بدون تسجيل.. الأهلي يتعادل مع فاركو بدون أهداف.

منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس العرب

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

للمباراة الثانية بدون تسجيل.. الأهلي يتعادل مع فاركو بدون أهداف

تعادل فريق الأهلي مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يعلن التعاقد مع ميرال أشرف لتدعيم فريق السلة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع ميرال أشرف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل.

رمضان صبحى ينتظر العروض الخارجية لتحديد وجهته المقبلة

ينتظر رمضان صبحى لاعب بيراميدز، وصول العروض الرسمية من الأندية الخارجية التى أبدت رغبتها فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويأتى فى مقدمتها بعض أندية الدورى التركى.

مرتضى منصور: الزمالك قادر على التعاقد مع لاعبين من برشلونة وريال مدريد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الزمالك قادر على شراء أي لاعب حتى لو كان بيلعب في برشلونة أو ريال مدريد، وأن الخزينة سيكون بها أموال كثيرة الفترة المقبلة.

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