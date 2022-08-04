شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل هشام صلاح يقرب رجب بكار من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل رجب بكار، لاعب طلائع الجيش، اهتمامات نادى الاتحاد السكندرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفتح مسئولو زعيم الثغر خطوط اتصال مع اللاعب تحسبا لرحيل هشام صلاح ظهير أيمن سيد البلد في الميركاتو الصيفى.

وأبدى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادى السكندري، ترحيبه بالتعاقد مع رجب بكار لإيمانه بقدرات اللاعب في سد ثغرة الجبهة اليمنى، حيث منح لجنة الكرة الضوء الأخضر للتفاوض مع بكار.

من ناحية أخرى، يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى جلسة مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة غدا الخميس في الخامسة مساءً، للم الشمل وفرض الاستقرار بعد الخلافات التى نشبت بين العمدة وجماهير سيد البلد خلال الأيام الماضية.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة مران زعيم الثغر أمس الثلاثاء لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب محمد مصيلحى اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام للابتعاد عن مناطق الخطر خصوصا أن المواجهات القادمة لن تكون سهلة وسيتمسك كل فريق فيها بحظوظه في الفوز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.