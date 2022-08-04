شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الدراويش يدعمون المشجع أمين نبيل محارب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على دعم المشجع أمين نبيل أحد محاربي مرض السرطان، وذلك على هامش برنامجه الإعدادي لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الدوري العام.

وتواجد المشجع خلال المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب الإسماعيلي، لالتقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني ولاعبي الدراويش.

وكان الإسماعيلي استأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة من أجل إلتقاط الأنفاس عقب الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف بمسابقة الدوري.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 29 من عمر المسابقة المحلية.