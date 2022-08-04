شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شرف منتخب شباب مصر الصاعد لنهائى كأس العرب.. إنفو جراف.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة شرف منتخب شباب مصر الصاعد لنهائي كاس العرب، مجموعة من المواهب الواعدة التي قدمت نفسها بصورة مميزة للجماهير المصرية.

وتضم قائمة شرف المنتخب الأسماء التالية: ""أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواس، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض، ومؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد".





,وصل منتخبي مصر والسعودي إلى نهائي كاس العرب بعد مشوار حافل في البطولة كان أخرها فوز منتخب مصر للشباب على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وكان المنتخب قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، وقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول بتوقيع اللاعب "لحلو أخريب"، فيما سجل الهدف الثالث للفراعنة البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل الفراعنة لملاقاة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب، بعدما تأهل الأخير على حساب فلسطين في نصف النهائي.