شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0 – 0 فاركو بعد مرور 30 دقيقة.. وهدوء نسبى بين الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الأهلي ضد فاركو بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت البداية من جانب فاركو الذي شن هجوما ضاغطا على دفاع الأهلي، وهدد أحمد شريف مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وهدد الأهلي مرمى فاركو في الدقيقة السادسة من تصويبة ولكن أبعدها محمد صبحي وحولها إلى ركنية، وهدد ديانج مرمى فاركو بتسديدة في الدقيقة 15 ولكنها ارتطمت بالدفاع. وتراجع أداء الفريقين في الربع ساعة الثانية من عمر المباراة وتمركز اللعب في وسط الملعب.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع، وعلي معلول ومحمد هاني وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.

فيما يتكون تشكيل فاركو من: محمد صبحي في حراسة المرمى، عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا في خط الدفاع، أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري في خط الوسط، شكري نجيب _ أحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.



































































