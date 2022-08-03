شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول بين الأهلي وفاركو بالتعادل السلبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت البداية من جانب فاركو الذي شن هجوم ضاغط على دفاع الأهلي وهدد أحمد شريف مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وهدد الأهلي مرمى فاركو في الدقيقة السادسة من تصويبة ولكن أبعدها محمد صبحي وحولها إلى ركنية، وهدد ديانج مرمى فاركو بتسديدة في الدقيقة 15 ولكنها ارتطمت بالدفاع.

وتراجع أداء الفريقين في الربع ساعة الثانية من عمر المباراة وتمركز اللعب في وسط الملعب، ولعب لويس ميكيسوني عرضية لحسام حسن في الدقيقة 38 داخل منطقة جزاء فاركو ولكن أمسك بها محمد صبحي.

وتحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولعبها علي معلول داخل منطقة جزاء فاركو ولكن أبعدها الدفاع ووصلت إلى زياد طارق الذي سددها على المرمى وحولها صبحي إلى ركنية جديدة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.

فيم يتكون تشكيل فاركو من: محمد صبحي في حراسة المرمى، عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا في خط الدفاع، أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري في خط الوسط، شكري نجيب _ أحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.







































































